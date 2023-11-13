Футболист «Оренубурга» прокомментировал интерес к нему из Саудовской Аравии

Футболист «Оренубурга» Вера: «Слышал про интерес из Саудовской Аравии, но хотел бы остаться в России»
Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера признался, что в случае ухода из клуба, ему хотелось бы остаться в МИР Российской премьер лиге (РПЛ).
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Оренбург» и «Локомотив» близки к соглашению о переходе 26 летнего Веры за сумму около трех миллионов евро, а личный контракт с аргентинцем до конца сезона 2026/27 уже согласован. Также «Матч ТВ» сообщал, что к Вере проявляют интерес разные клубы, в том числе в Испании и Саудовской Аравии.
— Я слышал про разговоры о «Локомотиве», слышал про Саудовскую Аравию, но все эти обсуждения происходят между клубами. Готов ли сделать следующий шаг? Всегда хорошо, когда есть развитие, но сейчас я думаю о том, как могу помочь клубу, чтобы выйти из ситуации, в которой мы оказались. Могу уйти? Может быть, но всё зависит от желания «Оренбурга». Саудовская Аравия или Россия? Говорил со своим агентом, хотел бы продолжить в России, но всё зависит от клубов, — цитирует Веру Metaratings.ru.
Вера выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. В составе российской команды футболист провел 45 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 9 голевых передач.