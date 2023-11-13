Футболист «Оренубурга» прокомментировал интерес к нему из Саудовской Аравии

— Я слышал про разговоры о «Локомотиве», слышал про Саудовскую Аравию, но все эти обсуждения происходят между клубами. Готов ли сделать следующий шаг? Всегда хорошо, когда есть развитие, но сейчас я думаю о том, как могу помочь клубу, чтобы выйти из ситуации, в которой мы оказались. Могу уйти? Может быть, но всё зависит от желания «Оренбурга». Саудовская Аравия или Россия? Говорил со своим агентом, хотел бы продолжить в России, но всё зависит от клубов, — цитирует Веру Metaratings.ru.