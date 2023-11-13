Черчесов объяснил, почему появился на матче РПЛ в шарфах «Спартака» и «Локомотива»

«Когда я сюда шел на эфир, вопрос тоже был, какой шарф надеть. Ну, тебя приглашают… Кстати, на матче Россия — Камерун я был тоже один тайм в российском флаге, а другой — в камерунском.



Принесли флаг «Локомотива». Я говорю: ребят, несолидно. Я и там играл, и там играл, работал. Давайте второй тоже. Перед игрой просил принести спартаковский шарф. Вот мне принесли на второй тайм, и я его надел», — сказал Черчесов.