Валерий Карпин: сборную Кубы можно сравнить с Кенией

«По фамилиям кого-то знаем. Есть пара игроков, которые выделяются на общем фоне. Говорить, что есть Месси или Роналду, или даже Головин, — нет. Кубу можно сравнить с Кенией», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников .

Товарищеская игра между сборными России и Кубы пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.