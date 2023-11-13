Аргентинец из "Оребурга" рассказал о трудностях с русским языком
Аргентинский полузащитник ФК «Оренбург» Лукас Вера пожаловался, что с изучением русского языка у него возникли значительные трудности. Об этом пишет Sport24.
Футболист отметил, что желает получить российское гражданство. Вместе с тем, процесс получения паспорта затянулся, так как есть ряд проблем. В частности, он не уверен, что сможет сдать экзамен по русскому языку.
«Учу русский каждый день. Но успехов нет», — признался Вера.
Аргентинец выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. В 14 матчах Российской премьер-лиги сезона-2023/2024 Вера забил один мяч и отметился двумя голевыми передачами.
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