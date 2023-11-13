Аргентинец из "Оребурга" рассказал о трудностях с русским языком

Аргентинский полузащитник ФК «Оренбург» Лукас Вера пожаловался, что с изучением русского языка у него возникли значительные трудности. Об этом пишет Sport24.

Футболист отметил, что желает получить российское гражданство. Вместе с тем, процесс получения паспорта затянулся, так как есть ряд проблем. В частности, он не уверен, что сможет сдать экзамен по русскому языку.

«Учу русский каждый день. Но успехов нет», — признался Вера.