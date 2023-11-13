Аршавин о Медиалиге: даже за миллион не пойду, вы меня бесите

«Даже за миллион не пойду в Медиалигу. Ваша банда-сообщество меня бесит. Для меня это не про футбол. Про что? Уже не про что. Там играют одни футболисты, блогеров не осталось. Люди это смотрят? Да? Я рад, но отношения к этому иметь не хочу», — сказал Аршавин.