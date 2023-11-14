Аршавин раскритиковал решение Кузяева перейти во французский "Гавр"

«Переход Кузяева для меня непонятен по-спортивному. Потому что «Зенит» намного круче, чем «Гавр». Чего он там добьется? Дай бог, пойдет на повышение. Но, думаю, в топ-клуб он все равно не попадет. Я привык играть в «Зените», потому что я могу что-то выиграть», — сказал Аршавин.