Иностранный футболист рассказал о трудностях изучения русского языка

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал о трудностях изучения русского языка. Его слова приводит Sport24.

Иностранный футболист заявил, что с получением российского гражданства на сегодняшний день есть ряд проблем, в частности с экзаменом по русскому языку. При этом он подчеркнул, что не боится сдавать экзамен.

«Учу русский каждый день. Но успехов нет», — отметил Вера.

30 июля Вера объяснил желание получить российское гражданство. Футболист заявил, что это поможет ему оказаться в сборной России, а также платить меньше налогов.