Легионер клуба РПЛ оценил уровень безопасности в России

«Конечно, многое в России отличается от Аргентины, но здесь мне жить комфортно и спокойно. Главное отличие — безопасность, все связано с этим. В Аргентине после 20:00 нельзя выходить на улицу», — заявил он. Легионер добавил, что пока не начал процесс получения российского гражданства.