Березуцкий назвал свою единственную мечту

Бывший футболист московского ЦСКА Василий Березуцкий в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube рассказал о своей мечте.

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«На данный момент я мечтаю о том, чтобы во всем мире был мир. Было спокойно, безопасно. И человечество в конце концов одумалось, что некоторые вещи просто-напросто не нужны. Какой-то мечты, кроме этой, наверное, нет», — сказал Березуцкий.

Василий Березуцкий начинал свою профессиональную карьеру в «Торпедо-ЗИЛ». С 2002 по 2018 год он защищал цвета ЦСКА. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА.

С 2003 по 2016 год он выступал за сборную России. На чемпионате Европы 2008 года он в составе национальной команды выиграл бронзовые медали.