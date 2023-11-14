Сербский футболист клуба РПЛ признался, что пил водку

«Я уже адаптировался, нашел пару сербских ресторанов. Когда скучаю по домашней еде, иду туда. Любимое русское блюдо? Сырники с медом — мой любимый завтрак. Мне кажется, все игроки любят сырники. В Сербии такого блюда нет. Пробовал ли водку? Доводилось, но для меня это слишком крепкий напиток!» — сказал Ранджелович.