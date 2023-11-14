Мостовой о возможной стажировке в «Факеле»: «Что нового я увижу в Воронеже – хороший газон? Все уже давно придумано. Меня ничем не удивить»
Александр Мостовой считает, что не увидит ничего нового на стажировке в «Факеле».
Так бывший футболист сборной России ответил на предположения о том, что он может оказаться на стажировке в воронежском клубе.
«Ничего не слышал о своей стажировке в «Факеле» у Ташуева. Да, на курсах у нас есть задание, связанное с этим – выбрать клуб для прохождения стажировки, но пока я нахожусь в поисках.
Аршавин уже побывал на стажировке у Лички в «Динамо» и ничего нового, как он сказал, не увидел. Что можно увидеть нового мне, Денисову, Жиркову или Аршавину, которые двадцать лет в футболе? Все уже давно придумано.
Может, Андрей так сказал, потому что мы с Сашей Самедовым хорошие друзья, но, повторюсь, что нового я увижу в Воронеже – хороший газон? В карьере я играл на разных полях, на щебне, на бетоне, поэтому меня или кого-то другого, кто много лет играл в футбол, ничем не удивить», – заявил Мостовой.
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