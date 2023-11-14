«Реал» не отказался от идеи подписать Мбаппе

«Реал» не отказался от идеи подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Ранее испанская радиосеть Cadena SER сообщила, что мадридский клуб не подпишет форварда, даже если он уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента. Утверждалось, что «Реал» отказался от услуг Килиана из-за его финансовых запросов, возраста и решения продлить контракт с «ПСЖ» в 2022 году.

Как утверждает RMC Sport, клуб не отказался от планов по привлечению Мбаппе, но изменил подход. После прошлых отказов француза «Мадрид» больше не будет сам предпринимать активных действий насчет трансфера.

Вместо этого «Реал» ждет, что Килиан сам проявит активность и сделает первый шаг навстречу переходу.

«Если Мбаппе хочет перейти, пусть сам занимается этой работой», – заявил источник в испанском клубе.

«Мадрид» больше не хочет оказаться в ситуации образца 2022 года, когда Мбаппе был близок к трансферу в «Реал», но решил продлить контракт с парижанами.