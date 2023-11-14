Тренер «Атлетико»: Мората находится на одном уровне с Холандом и Кейном

«Да, Мората один из лучших с точки зрения голов и его общей результативности. Сравниваю его с такими футболистами, как Эрлинг Холанд и Гарри Кейн, они примерно на одном уровне», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Напомним, в нынешнем сезоне Мората принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и тремя результативными передачами. В свою очередь, Холанд сыграл в 18 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Кейн принял участие в 16 играх во всех турнирах (21 забитый мяч и семь голевых передач).