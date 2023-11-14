Отец Рамсдейла: сын перестал улыбаться с тех пор, как потерял место в основе

«Аарон перестал улыбаться. Это сложная ситуация. Действительно трудно видеть его в таком состоянии, но мы все говорим ему, что нужно продолжать улыбаться.



Давид Райя — отличный вратарь, и это не его вина, что так получилось. Он только что пришёл в команду. По словам Аарона, Райя — прекрасный парень, они усердно работают, и мой сын пытается помочь ему освоиться в новой команде, насколько это в его силах.



Я не знаю о причинах, из-за которых сложилась такая ситуация. Но, опять же, Аарон работает изо всех сил. Он старается сделать всё возможное для команды. Он оптимистичен и сделает всё для того, чтобы «Арсенал» выиграл чемпионат», — приводит слова Рамсдейла Evening Standard.