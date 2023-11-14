Агент Кварацхелии рассказал, где хочет играть футболист

«Какие клубы были ближе всего к Хвиче помимо «Наполи»? «Ювентус» и «Рома». Ещё интересовались многие команды из Англии и Испании. Но такой заинтересованности, как у «Наполи», не было ни от кого. Но и там за Хвичей долго следили — как он играет, забил-не забил, как ведёт себя за пределами поля, какой жизнью живет. Верил ли я, что в Италии у Хвичи сразу всё получится? Конечно. Большие таланты, как правило, ленивы. Но у Хвичи сумасшедшее трудолюбие. Поэтому и получилось. Он уже перешёл в «Наполи», но хочет играть в команде ещё лучше. Где-нибудь в «Реале», «Барселоне». У него всегда есть мотивация расти», — приводит слова Ревишвили Sport24.