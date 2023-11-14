Тренер «Родины» назвал Абаскаля своим примером для подражания

Главный тренер «Родины» Франк Артига считает Гильермо Абаскаля примером для себя.

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– Сейчас главный испанец в РПЛ – Гильермо Абаскаль, главный тренер «Спартака». Вам что-нибудь известно об этом тренере?

– Я лично с ним не знаком, но могу сказать, что он для меня пример. Он добился своих целей, не являясь звездой футбола. Тем из нас, кто не был профессиональным топ-футболистом, намного тяжелее на тренерском пути. Это правда.