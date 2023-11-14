Алонсо объяснил, почему приостановил контракт с «Краснодаром»

«Все знают о той проблеме, которая тогда возникла. Клуб с пониманием отнёсся к моему решению. Спустя время мне позвонили из клуба и сказали, что команда находится в непростом положении, и мне нужно вернуться. В итоге я снова играю за «Краснодар». И прямо сейчас мы лидируем в РПЛ», — рассказал Алонсо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.