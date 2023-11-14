Боссы «Барселоны» обеспокоены игрой команды

Боссы «Барсы» обеспокоены игрой команды. Они не согласны со словами Хави о давлении прессы (El Chiringuito)
В «Барсе» обеспокоены игрой команды и словами Хави.
Ранее тренер каталонцев заявил: «Пресса влияет на «Барсу», игроки напряжены из-за генерируемого негатива. Команда переживает не лучший момент».
«Руководство клуба не согласно с выступлением Хави. Его слова их удивили», – сообщил журналист El Chiringuito Хосе Альварес.
Инсайдер добавил: «Боссы клуба не согласны, что во всем виновата пресса или давление на игроков. В клубе весьма обеспокоены тем, как играет команда».
«Барселона» занимает 3-е место в Ла Лиге, на 4 очка отставая от лидирующей «Жироны» после 13 туров.
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Боссы «Барсы» обеспокоены игрой команды. Они не согласны со словами Хави о давлении прессы (El Chiringuito)