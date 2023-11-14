Свищев: надо проверить Березуцкого на психическое равновесие

«Мне кажется, что после таких слов, надо проверить человека на психическое равновесие. Сейчас такая плохая погода в мире, плюс депрессивное состояние у человека из-за мировой ситуации. Там Ближний Восток рядом с Испанией колыхает. Да и в Европе у нас есть проблемы», – приводит слова Свищева Legalbet.