Свищев: Надо проверить Березуцкого на психическое равновесие
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о фразе Василия Березуцкого про то, что футболистам нужно уезжать из России.
«Мне кажется, что после таких слов, надо проверить человека на психическое равновесие. Сейчас такая плохая погода в мире, плюс депрессивное состояние у человека из-за мировой ситуации. Там Ближний Восток рядом с Испанией колыхает. Да и в Европе у нас есть проблемы», – приводит слова Свищева Legalbet.
Сам Березуцкий всю карьеру играл в ЦСКА. Закончил свои выступления он в 2018 году. Его последний матч – против «Анжи». Тогда армейцы добились победы со счетом 2:1. Впервые в РПЛ Березуцкий сыграл в 2006 году. Получается, на капоне высшего первенства России выступал защитник 12 лет.