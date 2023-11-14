Рахимов рассказал о трансферных планах «Рубина» на зиму

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал «Матч ТВ», что в зимнее трансферное окно клуб будет ориентироваться на приглашение хороших футболистов.

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«Рубин» в воскресенье в гостевом матче 15 го тура МИР РПЛ победил «Сочи» — 2:0. Команда набрала 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

— По трансферной кампании разговариваете с руководством?

— Да, будем разговаривать. Надо понимать, кто может уйти, кто может прийти. Все в процессе.

— Ориентироваться будете на зарубежный рынок или на российский?