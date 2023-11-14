Беллингем из‑за травмы покинул расположение сборной Англии по футболу

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем покинул лагерь сборной Англии, чтобы продолжить процесс восстановления от травмы под наблюдением врачей мадридского клуба, сообщает пресс служба английской федерации футбола.

Беллингем покинул расположение сборной Англии по футболу
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Беллингем 11 ноября пропустил матч 13 го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (5:1) из за травмы плеча.

Англичанин на данный момент является лучшим бомбардиром испанского первенства, на его счету 10 мячей.

Сборная Англии готовится к матчам квалификации ЧЕ 2024 с командами Мальты (17 ноября) и Северной Македонии (20 ноября).