Президент «Спартака» из Суботицы назвал причины отставки Кержакова

«Вчера у меня была встреча с Кержаковым, после чего мы вместе пришли к решению о прекращении совместной работы. Он работал пять месяцев в клубе и проделал хорошую работу, но некоторые маленькие детали не играли в нашу пользу. Результаты не были очень хорошими в последних пяти играх, поэтому было принято такое решение.

Но я считаю, что Кержаков — очень хороший тренер, человек. У нас была хорошая взаимосвязь в этот период. Уверен, что в будущем у него будет хорошая тренерская карьера. Мы расстались в хороших отношениях. Я желаю ему всего наилучшего в жизни и в тренерской карьере. Но, как сказал, у нас были небольшие проблемы, которые не позволили продолжить работать вместе — пропущенные пенальти, некоторые игроки не показывали уровень, который мы хотели видеть. У команды был не совсем хороший результат, но это футбол», — сказал Симович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.