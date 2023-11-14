Представитель Дзюбы: «У Артема прекрасные отношения со всеми игроками»

— Видел появившуюся в телеграм каналах информацию о якобы какой то потасовке между Артемом и Сергеем. Мне вообще странно читать определение «потасовка» применительно к Пиняеву и Дзюбе. Учитывая их антропометрические данные, между ними потасовки быть не может в принципе.



Допускаю, что Артем мог высказать претензии кому то из партнеров после матча со «Спартаком», потому что он был расстроен результатом. Не из за принципиальности матча, а из за того, что по духу Дзюба — победитель и хочет побеждать в каждом матче, особенно когда команда играла в большинстве. В этом нет чего то странного: Артем — лидер и на поле, и в раздевалке, и имеет право высказать свои мысли любому из партнеров.



Уверен, что никаких потасовок и чего то подобного не было. У Артема прекрасные отношения со всеми игроками как на поле, так и за его пределами. Думаю, непонятно зачем пытаются выдумать конфликты и раскачать локомотивский паровоз, — сказал Гольдман «Матч ТВ».