Представитель Дзюбы: «У Артема прекрасные отношения со всеми игроками. Непонятно, зачем пытаются раскачать локомотивский паровоз»
Появившиеся слухи о потасовке между нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой и полузащитником команды Сергеем Пиняевым являются попыткой раскачать атмосферу в футбольном клубе, заявил «Матч ТВ» представитель форварда железнодорожников Леонид Гольдман.
Ранее в Telegram канале журналиста Ивана Карпова появилась информация о том, что Дзюба после матча 14 го тура МИР РПЛ со «Спартаком» (1:1) устроил потасовку с Пиняевым в раздевалке.
— Видел появившуюся в телеграм каналах информацию о якобы какой то потасовке между Артемом и Сергеем. Мне вообще странно читать определение «потасовка» применительно к Пиняеву и Дзюбе. Учитывая их антропометрические данные, между ними потасовки быть не может в принципе.
Допускаю, что Артем мог высказать претензии кому то из партнеров после матча со «Спартаком», потому что он был расстроен результатом. Не из за принципиальности матча, а из за того, что по духу Дзюба — победитель и хочет побеждать в каждом матче, особенно когда команда играла в большинстве. В этом нет чего то странного: Артем — лидер и на поле, и в раздевалке, и имеет право высказать свои мысли любому из партнеров.
Уверен, что никаких потасовок и чего то подобного не было. У Артема прекрасные отношения со всеми игроками как на поле, так и за его пределами. Думаю, непонятно зачем пытаются выдумать конфликты и раскачать локомотивский паровоз, — сказал Гольдман «Матч ТВ».