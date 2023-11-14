Дзюба и Пиняев с юмором отреагировали на слухи о драке
Футболисты "Локомотива" Артем Дзюба и Сергей Пиняев иронично отреагировали на новость о том, что после матча против "Спартака" они устроили драку в раздевалке.
Новость об этом во вторник сообщил в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов, заявивший, что у игроков на поле возник конфликт, который завершился потасовкой в раздевалке.
Дзюба в соцсетях выложил видео, на котором очень высокий человек проводит спарринг с человеком маленького роста, сопроводив это комментарием: "И видео слили".
Пиняев также в соцсетях опубликовал ролик с блогером Хасбиком, который на видео в шутку наносит удар экс-баскетболисту Шаилу О'Нилу.