Дзюба и Пиняев с юмором отреагировали на слухи о драке

Футболисты "Локомотива" Артем Дзюба и Сергей Пиняев иронично отреагировали на новость о том, что после матча против "Спартака" они устроили драку в раздевалке.

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Новость об этом во вторник сообщил в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов, заявивший, что у игроков на поле возник конфликт, который завершился потасовкой в раздевалке.

Дзюба в соцсетях выложил видео, на котором очень высокий человек проводит спарринг с человеком маленького роста, сопроводив это комментарием: "И видео слили".