Футболистка усомнилась в существовании бога из-за травмы в последнем матче

«Я не религиозный человек. Если бог и был, то это доказательство того, что его нет. Это ###### (очень плохо), просто ###### (очень плохо). Шесть минут – и я рву ахилл.



Просто сильный щелчок. Почти уверена, что порвала ахилл. Худший возможный исход», – заявила двукратная чемпионка мира в составе сборной США.