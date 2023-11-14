ЦСКА претендует на премию УЕФА в области развития массового футбола
Российский футбольный союз (РФС) номинировал ЦСКА для участия в ежегодной премии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Grassroots Awards 2023/24, сообщается на сайте РФС.
ЦСКА претендует на премию УЕФА в номинации «Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола». На приз лучшему любительскому клубу номинирован челябинский «Металлург».
Также Россия будет представлена в номинациях:
- «Лучший проект для людей с ограниченными возможностями здоровья» — «Футбол — моя жизнь», Красноярский край;
- «Лучший образовательный проект» — «Надежда», Республика Адыгея;
- «Лучший проект, направленный на увеличение числа людей, вовлеченных в массовый футбол» — «Футбольные Мамы», Санкт Петербург.
Итоги UEFA Grassroots Awards будут объявлены весной 2024 года.