Глебов: «Ростов» не думает о борьбе за выживание по итогам нынешнего сезона РПЛ

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов заявил, что команда не задумывается о борьбе за выживание по итогам нынешнего сезона МИР РПЛ.
«Ростов» на данный момент занимает 11 е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.
— За последнее время «Ростов» прибавил и в игре, и в результате. Получается, ситуация выправляется.
— В целом — да. Два последних месяца мы держали неплохой уровень. Где то не выигрывали: с ЦСКА, «Балтикой», «Краснодаром» упускали очки, ведя в счете. Но по выполнению требований главного тренера всё было на уровне.
— Результат прошлого сезона повторить будет тяжело, но насколько высоко вы способны подняться?
— Если продолжать работать так, как сейчас, делать то, что тренируем, всё должно быть нормально.
— Риска борьбы за выживание не чувствуете?
— Не думаем об этом. Верим тренерам, — если будем выполнять их требования, всё будет хорошо. Если будет такое отношение, верю в то, что может быть результат того сезона. В принципе, если брать отрезок после матча сборной против Катара и до сих пор, эти два месяца, мы достаточно сильно играли, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».