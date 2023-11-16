Глебов: «Ростов» не думает о борьбе за выживание по итогам нынешнего сезона РПЛ

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов заявил, что команда не задумывается о борьбе за выживание по итогам нынешнего сезона МИР РПЛ.

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«Ростов» на данный момент занимает 11 е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

— За последнее время «Ростов» прибавил и в игре, и в результате. Получается, ситуация выправляется.

— В целом — да. Два последних месяца мы держали неплохой уровень. Где то не выигрывали: с ЦСКА, «Балтикой», «Краснодаром» упускали очки, ведя в счете. Но по выполнению требований главного тренера всё было на уровне.

— Результат прошлого сезона повторить будет тяжело, но насколько высоко вы способны подняться?

— Если продолжать работать так, как сейчас, делать то, что тренируем, всё должно быть нормально.

— Риска борьбы за выживание не чувствуете?