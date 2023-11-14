Названа главная проблема российских тренеров за границей

«Я за то, чтобы наши бывшие футболисты развивали футбол в России и передавали опыт. Если по каким-то причинам Кержаков хочет работать за границей, то пусть пытается. Но это будет намного тяжелее, чем в России. Здесь им будет легче, и это полезнее для нашего футбола. Проявить себя в Европе как тренеру намного сложнее как минимум из-за языка, и это создает проблемы для многих футболистов, потому что мало кто знает язык так, как это нужно для тренерской работы», — считает Булыкин.