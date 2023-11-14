Семшов: «Краснодар» был стабильнее других команд в первой части РПЛ

«Краснодар» был более стабилен в первой части сезона, чем другие команды. Важно, как начать чемпионат. У «Краснодара» стабильный состав, больших вливаний летом не было. Хорошо, что есть конкуренция за первое место в РПЛ, но надо смотреть чемпионат весной», – приводит слова Семшова «РБ Спорт».