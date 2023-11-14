Семшов: «Краснодар» был стабильнее других команд в первой части РПЛ
Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов высказался о лидерстве «Краснодара».
«Краснодар» был более стабилен в первой части сезона, чем другие команды. Важно, как начать чемпионат. У «Краснодара» стабильный состав, больших вливаний летом не было. Хорошо, что есть конкуренция за первое место в РПЛ, но надо смотреть чемпионат весной», – приводит слова Семшова «РБ Спорт».
«Зенит» не выиграл впервые за пять матчей подряд. До этого команда одерживала исключительно победы. Тем не менее, сине-бело-голубые проигрывали по ходу матча со счетом 0:1.
Семшов выступал за сборную России. Заслуженный мастер спорта России (2008). Занимает пятое место в истории чемпионатов России по голам с игры.