Ловчев: постоянный нервяк «Спартака» — следствие работы Абаскаля

«Спартак» много матчей начинает ярко — с позиции силы, активно. Сейчас забили быстрые мячи, но потом происходит то же, что и почти всегда. Команда впадает в ступор, пропускают, а потом начинается вообще пожар. Концовка второго тайма — плохо, просто отбивались, чтобы хоть как сохранить победный счет.



На мой взгляд, такой нервяк — следствие работы Абаскаля. Когда он постоянно меняет состав, это нервирует команду, не дает стабильность. Счастье, что на неделе между матчами с «Локо» и «Ростовом» не было Кубка, иначе бы опять были перемены, люди теряют уверенность.



«Спартак» хорошо начал, но не добил соперника, не чувствовалось уверенности — потому что тренер ее не дает. А второй тайм просто отбивался, причем — беспорядочно, «Ростов» был очень близок ко второму голу. В таких провальны таймах виноват тренер. Абаскаль после матча помахал руками трибунам и побежал в раздевалку радоваться. Нечему радоваться — вы отскочили. Повезло, что «Ростов» не забил второй, хотя был близок. В какой-то момент «Спартак» отправляет соперника в нокдаун, но не добивает, а продолжает играть в футбол. Надо на результат играть, спокойно доводить до крупного счета, и матч доигрывать», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.