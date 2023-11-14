В «Локомотиве» отреагировали на последние слухи о внутренних скандалах в клубе

«Слухи, которые распространяются посредством частных телеграм-каналов, не являются правдой. Все возникающие порой вопросы обсуждаются внутри клуба, но в общении друг с другом мы, будь то игроки, тренеры или руководители, не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание. Наши настоящие болельщики, которые наблюдают за матчами «Локомотива», объективно видят характер и сплочённость нашей команды, проявленные, в частности, в последнем победном матче с «Ахматом» (2:1). Поэтому выводы о качестве подобных публикаций вполне можно сделать самостоятельно.