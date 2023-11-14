Кержакова призвали не спешить работать в «Зените»

«Возможно, всем молодым специалистам надо не спешить идти в «Спартак», в «Динамо», в «Зенит», где огромное давление. Нужно наработать понимание, получить знания и материал в командах более низкого уровня для того, чтобы избежать давления, очковой лихорадки и просто применять свои знания.



Не играет роли, будет Саша работать в России или еще где-то. Наверное, он должен, исходя из того, как он пережил эту ситуацию, по прошествии какого-то времени возобновлять тренерскую деятельность», — полагает Игнатьев.