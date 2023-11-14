Президент «Атлетико Сеаренсе» пригласил Мостового на просмотр в тренерский штаб

«Готов ли я назначить Александра Мостового на пост главного тренера своей команды? Для начала пусть он прилетит ко мне в Бразилию. Я помню его, но как он будет работать тренером — большой вопрос для меня.



Я приглашаю его в мою команду на просмотр, он поработает с коллективом, поговорит с командой. Посмотрим, что он умеет, и, может быть, возглавит её в будущем. На данный момент у меня работает новый португальский специалист. Мостовой может либо войти в его штаб, либо спустя время стать главным тренером. В любом случае я приглашаю всех россиян к себе!», — приводит слова Ари «РБ Спорт».