Драку Дзюбы с Пиняевым назвали проявлением неравнодушия

«Да, в командах случаются конфликты вроде потасовок. Кто-то называет это драками. Такое бывает, и Артем не исключение. Но это всегда очень быстро разрешается. Развели игроков в стороны, или тренер игрок удалил футболиста с тренировок. Потом они встречаются, приносят извинения друг другу, и все заканчиваются.



Это не является предосудительным, более того, многие тренеры считают, что без этого не должно быть. Это рабочие моменты. Вопрос в причине возникшего конфликта. Бывает, что кто-то в кого-то грубо и жестко въехал на тренировке. Бывает, обсуждается какая-то тема, и кто-то с кем-то не соглашается. Причины могут быть разные. Но это неравнодушие — это точно. И игроки заряжены на достижение более высоких результатов», — считает Непомнящий.

14 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что между игроками «Локомотива» Сергеем Пиняевым и Артемом Дзюбой возникла драка после матча со «Спартаком».