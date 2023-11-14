Президент "Атлетико Сеаренсе" Ари пригласил Александра Мостового на просмотр

Президент бразильского футбольного клуба "Атлетико Сеаренсе" Ари пригласил на просмотр в свою команду российского специалиста Александра Мостового. Об этом он заявил "Рейтингу букмекеров". "Готов ли я назначить Александра Мостового на пост главного тренера своей команды? Для начала пусть он прилетит ко мне в Бразилию. Я приглашаю его в мою команду на просмотр, он поработает с коллективом, поговорит с командой. Посмотрим, что он умеет, и, может быть, возглавит ее в будущем. На данный момент у меня работает новый португальский специалист. Мостовой может либо войти в его штаб, либо спустя время стать главным тренером", - сказал Ари. В начале июня Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. Сообщалось, что Мостовой изначально пропустил сроки для подачи анкеты, необходимой для прохождения обучения, но академия договорилась о внесении специалиста в списки. Мостовой в России известен по выступлениям за "Спартак". Большая часть его карьеры прошла за рубежом. Он поиграл в португальской "Бенфике", французском "Страсбуре" и испанской "Сельте".