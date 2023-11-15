В «Ахмате» планируют расстаться с некоторыми игроками зимой

«С некоторым футболистами в зимнюю дозаявочную компанию придётся расстаться. С теми людьми, которые, как мы считаем, помочь на сегодняшний день уже не могут. Зимой будем усиливаться. Кардинальных перемен не будет, но перемены будут. Они вполне нужны. В той ситуации, в которой мы находимся, перемены ожидаемы», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.