РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов

«Удовлетворить заявление ФК «Рубин» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу Нечаев vs. ФК «Рубин». В связи с исполнением ФК «Рубин» решения палаты по разрешению споров снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры», — говорится в заявлении на сайте организации.