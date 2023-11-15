В «Ахмате» заявили, что не занимаются поисками главного тренера на смену Ромащенко

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев сообщил, что грозненский клуб не занимается поисками нового главного тренера на место Мирослава Ромащенко.

В «Ахмате» ответили, ищут ли главного тренера на смену Ромащенко
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Ромащенко 18 августа возглавил «Ахмат», сменив на посту главного тренера Сергея Ташуева. Грозненцы, набрав 12 очков в 15 матчах, располагаются на 15 й строчке в турнирной таблице МИР РПЛ.

— По главному тренеру решение примет президент. На сегодняшний день Мирослав Ромащенко — главный тренер «Ахмата». По тренеру решения президента нет. Мирослав Юрьевич готовит команду к матчам с «Оренбургом», «Спартаком» и «Ростовом».

Какое решение будет у руководства, пока сказать не могу. Надеемся, что результаты изменятся, ситуацию тренерский штаб выправит. Мы надеемся, что всё будет хорошо. Поисками тренера клуб сегодня не занимается, — цитирует Газзаева «Чемпионат».