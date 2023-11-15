В «Ахмате» ответили, ищут ли главного тренера на смену Ромащенко

— По главному тренеру решение примет президент. На сегодняшний день Мирослав Ромащенко — главный тренер «Ахмата». По тренеру решения президента нет. Мирослав Юрьевич готовит команду к матчам с «Оренбургом», «Спартаком» и «Ростовом».



Какое решение будет у руководства, пока сказать не могу. Надеемся, что результаты изменятся, ситуацию тренерский штаб выправит. Мы надеемся, что всё будет хорошо. Поисками тренера клуб сегодня не занимается, — цитирует Газзаева «Чемпионат».