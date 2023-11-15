В «Ахмате» ответили, ищут ли главного тренера на смену Ромащенко

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев сообщил, что грозненский клуб не занимается поисками нового главного тренера на место Мирослава Ромащенко.
Ромащенко 18 августа возглавил «Ахмат», сменив на посту главного тренера Сергея Ташуева. Грозненцы, набрав 12 очков в 15 матчах, располагаются на 15 й строчке в турнирной таблице МИР РПЛ.
— По главному тренеру решение примет президент. На сегодняшний день Мирослав Ромащенко — главный тренер «Ахмата». По тренеру решения президента нет. Мирослав Юрьевич готовит команду к матчам с «Оренбургом», «Спартаком» и «Ростовом».
Какое решение будет у руководства, пока сказать не могу. Надеемся, что результаты изменятся, ситуацию тренерский штаб выправит. Мы надеемся, что всё будет хорошо. Поисками тренера клуб сегодня не занимается, — цитирует Газзаева «Чемпионат».