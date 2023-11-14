Иностранный футболист «Краснодара» пожаловался на жизнь в России

"Никогда в жизни столько не ездил! Это очень тяжело. На поездку в сборную Парагвая у меня сейчас уходит минимум 35 часов, а может и до 40 дойти. И это только в одну сторону! Не скрою, я уже чувствую себя уставшим физически и морально.



Считайте рейсы: Асунсьон — Сан-Паулу, Сан-Паулу — Дубай, Дубай — Москва, Москва — Калининград. В сумме я потратил 34-35 часов на дорогу. Меня это уже начинает немного напрягать", - сказал Алонсо.