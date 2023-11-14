Иностранный футболист «Краснодара» пожаловался на жизнь в России
Защитник "Краснодара" и сборной Парагвая Хуниор Алонсо признался, что ему тяжело даются перелеты на игры после закрытия аэропорта. Об этом он заявил "Чемпионату".
"Никогда в жизни столько не ездил! Это очень тяжело. На поездку в сборную Парагвая у меня сейчас уходит минимум 35 часов, а может и до 40 дойти. И это только в одну сторону! Не скрою, я уже чувствую себя уставшим физически и морально.
Считайте рейсы: Асунсьон — Сан-Паулу, Сан-Паулу — Дубай, Дубай — Москва, Москва — Калининград. В сумме я потратил 34-35 часов на дорогу. Меня это уже начинает немного напрягать", - сказал Алонсо.
Парагваец подписал контракт с "Краснодаром" в январе 2022 года. Соглашение с клубом рассчитано до июня 2025 года. В текущем сезоне Алонсо провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 15 матчей, отметившись одним забитым мячом.
После 15 туров РПЛ "Краснодар", набрав 32 очка, продолжает удерживать лидерство в чемпионате. В минувшем туре подопечные Владимира Ивича сыграли вничью с "Зенитом" со счетом 1:1. Голами отметились Эдуард Сперцян и Матео Кассьерра. Сине-бело-голубые идут вторыми и имеют на два очка меньше.