Воспитанник «Барсы» Гримальдо: «Реал» – один из лучших клубов мира, если не лучший. Туда хочет перейти каждый игрок»
Воспитанник «Барселоны» назвал «Реал» одним из лучших клубов мира.
Ранее сообщалось, что мадридский клуб интересуется воспитанником «Байера» Алексом Гримальдо, ныне выступающим за «Байер».
«Реал» – одна из лучших команд в мире, если не лучшая. В этот клуб хочет перейти каждый игрок, но в данный момент я нахожусь в Леверкузене.
Я здесь уже три месяца, и все идет отлично. Мы должны продолжать работать, а будущее покажет, что произойдет», – сказал Гримальдо.
Воспитанник «Барсы» Гримальдо: «В «Реал» хочет перейти каждый игрок. Это один из лучших клубов мира, если не лучший»
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