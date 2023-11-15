Воспитанник «Барсы» Гримальдо: в «Реал» хочет перейти каждый игрок

«Реал» – одна из лучших команд в мире, если не лучшая. В этот клуб хочет перейти каждый игрок, но в данный момент я нахожусь в Леверкузене.



Я здесь уже три месяца, и все идет отлично. Мы должны продолжать работать, а будущее покажет, что произойдет», – сказал Гримальдо.