Воспитанник «Барсы» Гримальдо: «Реал» – один из лучших клубов мира, если не лучший. Туда хочет перейти каждый игрок»

Воспитанник «Барселоны» назвал «Реал» одним из лучших клубов мира.

Воспитанник «Барсы» Гримальдо: в «Реал» хочет перейти каждый игрок
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Ранее сообщалось, что мадридский клуб интересуется воспитанником «Байера» Алексом Гримальдо, ныне выступающим за «Байер».

«Реал» – одна из лучших команд в мире, если не лучшая. В этот клуб хочет перейти каждый игрок, но в данный момент я нахожусь в Леверкузене.

Я здесь уже три месяца, и все идет отлично. Мы должны продолжать работать, а будущее покажет, что произойдет», – сказал Гримальдо.