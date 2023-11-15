Дьяков назвал футболиста ЦСКА открытием первого круга РПЛ

— Многие говорят, что Файзуллаев стал главным открытием первого круга нашего чемпионата, соглашусь с этим. Пиняев уже не первый год играет, и этот круг для него не так ярко прошел. Возможно, от него идут большие ожидания, поэтому кажется, что он не так ярок. Хотя Сергей еще очень молодой, у него всё впереди. А Абосс хорошо влился в ЦСКА, он техничный его можно выделить с хорошей стороны, — сказал Дьяков Metaratings.ru.