Дьяков назвал футболиста ЦСКА открытием первого круга РПЛ

Дьяков назвал футболиста ЦСКА Файзуллаева открытием первого круга РПЛ
Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков назвал полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева открытием первого круга МИР РПЛ.
— Многие говорят, что Файзуллаев стал главным открытием первого круга нашего чемпионата, соглашусь с этим. Пиняев уже не первый год играет, и этот круг для него не так ярко прошел. Возможно, от него идут большие ожидания, поэтому кажется, что он не так ярок. Хотя Сергей еще очень молодой, у него всё впереди. А Абосс хорошо влился в ЦСКА, он техничный его можно выделить с хорошей стороны, — сказал Дьяков Metaratings.ru.
20 летний узбекский футболист выступает за армейский клуб с августа 2023 года после перехода из «Пахтакора». В нынешнем сезоне РПЛ и Кубка России он провел 14 матчей, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.