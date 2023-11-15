Уткин — о драке Дзюбы и Пиняева: один в весе петуха, другой в весе курицы

«Честно говоря, когда я прочитал новость о том, что после игры в раздевалке „Локо“ подрались Пиняев и Дзюба, я пофантазировал секунд тридцать, как это могло выглядеть (один в весе петуха, другой в весе курицы) и забыл об этом думать. Во всех командах дерутся. Любая команда — это 25 амбициозных самцов, которые претендуют на 11 мест в составе, а дополнительно ещё и на славу. В общем, это случается.



Но клуб решил выпустить на этот счет заявление, которое, как мне показалось, сочинила нейросеть, списанная за из какого-то государственного ведомства по причине слишком казённого для этого госведомства языка. Можно было бы написать и поживее", — написал Уткин в своём телеграм-канале.