Журналист назвал три причины прогресса Головина в «Монако»

Журналист L'Equipe Антуан Момон, который специализируется в издании на «Монако», рассказал, за счёт чего Александр Головин ощутимо прибавил во французском клубе.

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«Есть три причины, почему Головин сейчас так хорош. Во-первых, он находится в отличной форме. Александр прибавил ещё при предыдущем тренере Филиппе Клемане. Точнее, при Джеймсе Бунсе, который отвечал за физическую подготовку футболистов «Монако». Выносливость Головина стала стабильной. Он уже не такой травматичный, каким был в первых сезонах во Франции. Более того, сейчас россиянин может играть по 90 минут и не выдыхаться. Уже один этот фактор делает разницу.

Второй фактор — тренер, само собой. Команда теперь демонстрирует весьма атакующий футбол. Ади Хюттер старается играть вперёд, даже если его команда ведёт в счёте. Такой футбол помогает Головину раскрыть свой потенциал. Его качества проявляются и приводят к победам. Да и вообще, всей команде проще атаковать.