Футболист «Ростова»: Карпин никогда не говорит с командой о судействе»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал «Матч ТВ», что главный тренер команды Валерий Карпин никогда не заводил с игроками разговора на тему судейства.

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В воскресенье «Ростов» на выезде уступил «Спартаку» (1:2) в матче 15 го тура МИР РПЛ. Команда Карпина с 17 очками располагается на 11 й строчке в турнирной таблице.

— Имеем то, что имеем. Было достаточно игр, где мы заслуживали победу. Но только первый круг закончился, все в наших руках, поэтому я думаю, что мы исправим ситуацию в ближайшие время.

— Осенью «Ростов» преследовали судейские неудачи, мимо которых не смог пройти даже Валерий Карпин в своих соцсетях. Эти ошибки повлияли на результаты команды?

— Нет, про судей ничего не хочу говорить.

— А сам Карпин может обсудить судей с вами?