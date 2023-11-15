Защитник «Зенита» Родригао высказался о возможном получении паспорта РФ

«Никогда не думал о российском паспорте, потому что предложение мне так и не поступило. Если получу такое предложение, то смогу думать, что Россия меня приняла. Мне нравится здесь. Если бы поступило предложение получить российский паспорт, я бы согласился», — приводит слова Родригао Sport24.