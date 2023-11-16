Источник: клуб Серии А отказался от Соболева из-за проблем с дисциплиной

Клуб Серии А рассматривал нападающего «Спартака» Александра Соболева в качестве усиления своей атакующей линии. Российский форвард устраивал итальянцев по игровым качествам, однако клуб отказался от его подписания из-за проблем с дисциплиной, информирует Metaratings.

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Согласно сведениям источника, представителей команды из Серии А отпугнуло большое количество желтых карточек и скандальных инцидентов с участием Соболева на поле. Один из таких моментов — непристойный жест Александра в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в прошлом сезоне. До официальных запросов в «Спартак» дело не дошло.