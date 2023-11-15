Назван лидер первого круга РПЛ по голам и проценту реализации моментов

Так, самарская команда создала 83 голевых момента и забила 31 гол. Процент реализации — 37%. Больше всего голевых шансов в первом круге РПЛ создал «Зенит» (95), однако забить команда из Петербурга смогла лишь 30 голов (процент реализации — 32%).