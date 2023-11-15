«Унион» сообщил об увольнении главного тренера Урса Фишера

Отмечается, что это совместное решение было принято президентом клуба Дирком Зинглером и Урсом Фишером в ходе личной беседы в понедельник днём.

Урс Фишер занял должность главного тренера команды в июле 2018 года. В первом сезоне ему удалось подняться с командой в Бундеслигу, и далее последовало уверенное сохранение места в высшем футбольном дивизионе Германии. В течение следующих трёх сезонов команда под руководством Урса Фишера заняла седьмое, пятое и четвертое места в турнирной таблице, впервые в истории клуба получив путёвки в Лигу конференций, Лигу Европы и Лигу чемпионов. Таким образом, Урс Фишер вошёл в историю клуба как самый успешный тренер на сегодняшний день.