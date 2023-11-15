«Унион» сообщил об увольнении главного тренера Урса Фишера
«Унион» Берлин на официальном сайте сообщил, что главный тренер Урс Фишер покидает клуб.
Отмечается, что это совместное решение было принято президентом клуба Дирком Зинглером и Урсом Фишером в ходе личной беседы в понедельник днём.
Урс Фишер занял должность главного тренера команды в июле 2018 года. В первом сезоне ему удалось подняться с командой в Бундеслигу, и далее последовало уверенное сохранение места в высшем футбольном дивизионе Германии. В течение следующих трёх сезонов команда под руководством Урса Фишера заняла седьмое, пятое и четвертое места в турнирной таблице, впервые в истории клуба получив путёвки в Лигу конференций, Лигу Европы и Лигу чемпионов. Таким образом, Урс Фишер вошёл в историю клуба как самый успешный тренер на сегодняшний день.
Вместе с Урсом Фишером клуб покидает помощник тренера Маркус Хоффманн. В качестве временного главного тренера командой до дальнейшего уведомления будет руководить наставник «Униона» U19 Марко Гроте.