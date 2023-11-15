АПЛ может отобрать у «Челси» очки за финансовые махинации времен Абрамовича

Английская Премьер-лига может отобрать у «Челси» какое-то количество очков из-за финансовых махинаций клуба в период, когда президентом был Роман Абрамович , информирует The Guardian,

Согласно сведениям источника, тайные платежи Абрамовича на десятки миллионов фунтов стерлингов потенциально могли нарушать финансовый fair play в АПЛ. Платежи совершались на протяжении десяти лет через оффшорные компании российского бизнесмена. Получателями денег были агент Эдена Азара , помощник Антонио Конте, а также представители Виллиана и Самуэля Это'О .

«Челси» уже был оштрафован на крупную сумму за несостыковки в финансовой документации. Однако если будет признано, что платежи Абрамиовича ещё и нарушали финансовые правила АПЛ, то лига может отобрать у «Челси» очки. В данный момент расследование в отношении лондонского клуба продолжается.