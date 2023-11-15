«Манчестер Сити» побил рекорд по доходам за сезон среди английских клубов,

«Манчестер Сити» побил рекорд по доходам за сезон среди английских футбольных клубов, заработав по итогам прошлого сезона € 817 млн.

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Как отмечается на официальном сайте «Манчестер Сити», в прошлом сезоне «горожане» заработали на € 114 млн больше, чем годом ранее. Основными источниками рекордных доходов клуба из Манчестера стали деньги от рекламы, ТВ-трансляций и заработанные в дни матчей. В сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» выиграл требл, став победителем Лиги чемпионов, чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.